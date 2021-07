Il y a 13 ans, aux Jeux olympiques de Pékin, Axel Zeebroek terminait l’épreuve individuelle de triathlob messieurs à une remarquable 13e place, après avoir un moment fait la course en tête. S’il a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2014 après avoir aussi remporté 2 Ironman 70.3 (Monaco et Luxembourg) et participé à 4 mondiaux à Kona, avec pour meilleur résultat une 15e place, le citoyen de Bérismenil (La Roche) n’a pas tout à fait tourné le dos au triple effort.

Axel Zeebroek entraîne les triathlètes du Batifer Saint-Hubert et du Celtic Diekirch, en natation. Et entre lui et les JO, ce n’est pas de l’histoire ancienne non plus. Durant ces Jeux, il officie en tant que consultant à la RTBF. Sur la chaîne publique, il commente les épreuves de triathlon, aux côtés Martin Weynants.

"Il y a 3 ans, la RTBF avait déjà fait appel à moi lors des Championnats d’Europe de Glasgow", souligne Axel Zeebroek.