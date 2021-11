En lice à un tournoi en Finlande la semaine dernière, le Dinantais Baptiste Rolin prendra part aux championnats de Ligue Elite de badminton organisés ce week-end à Gembloux. Le jeune homme s’alignera en simple messieurs.

"Pas le tournoi le plus important de mon année ? Non, mais j’aimerais bien décrocher un bon résultat, raconte Baptiste Rolin. J’étais en stage de mardi à jeudi cette semaine. J’ai donc mangé du volant et je suis prêt (rires)."