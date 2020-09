Samedi après-midi, Neufchâteau C (voir photo) disputait un tournoi amical à Fratin. Au total, quatre écuries étaient présentes. En plus des Chestrolais, on retrouvait les deux équipes de Fratin, A et B, ainsi que la deuxième formation de Musson, qui milite en deuxième provinciale. Si cette organisation de présaison devait rester anecdotique, ce ne sera pas le cas. Un joueur de Neufchâteau C, qui s'entraîne également avec l'équipe B des Vert et Blanc, a été testé positif au Covid-19 ce lundi.

Conséquence directe, en plus de l'équipe P1, les formations du BCCA qui évoluent en R2 et en D3 vont elles aussi devoir être testées tout en observant un repos forcé. En effet, plusieurs joueurs Neufchâteau B font également partie du noyau de l'équipe A. Toutes les rencontres de ces trois équipes ont donc été annulées (matchs amicaux) ou reportées (Coupe AWBB et Coupe de Belgique). Les entraînements sont également suspendus. Tous les joueurs qui ont côtoyé le jeune basketteur devront donc se faire tester.