Si Églantine Bruyns a réalisé une prestation XXL lors du déplacement de Libramont à Esneux, les Mauves sont rentrées les mains vides.

La pivot de Libramont donne son point de vue.

Le match

"Il n’y a rien de déshonorant à aller perdre à Esneux, cette équipe était plus forte que nous. Mais cela reste frustrant de s’incliner de cette façon. Nous avons été au coude-à-coude pendant la majeure partie du match et en cinq minutes, tout s’effondre. Nous avons eu un gros moment de flottement dans le troisième quart-temps, Esneux en a profité et nous n’avons jamais su revenir. C’est vraiment un petit problème de concentration qu’il faudra corriger rapidement." (...)