En confiance après son succès de dimanche dernier, Arlon n’a pas su créer la surprise face à une équipe de Rulles tout simplement supérieure. "Nous sommes battus par une équipe plus forte, indique Serge François. En jouant comme nous l’avons fait, nous ne pouvions pas prétendre à mieux. Notre premier quart-temps a été cauchemardesque. Nous avons raté un paquet de lancers et des paniers simples. Et en face, Rulles a mis une énorme intensité. Physiquement, nous avons été mangés."

Devant directement grâce à une bombe de Laffalize, Rulles n’a jamais douté. En exerçant un gros press et en mettant énormément d’intensité, Rulles a étouffé des Arlonaises qui ont perdu beaucoup trop de ballons et qui n’étaient pas en réussite sous l’anneau : 11-4, 17-4 et 17-7 après 10 minutes. Rulles continue son petit bonhomme de chemin. Dumay, qui a beaucoup tenté à distance, fait mouche (24-8). Si Serge François décide de passer en zone, un missile de Donnez, plusieurs paniers de Bernard et de Boulard creusent l’écart : 39-14 au repos. Comme souvent, Rulles baisse la garde, Arlon, où seule Henrion est parvenue à s’imposer physiquement, hausse son niveau et le score passe à 39-20. Après la gueulante de Mathieu Fivet, Rulles se reprend : 46-22 (25’), 50-25 par Bernard et 50-29 à la demi-heure.

Lemaire enchaîne ensuite les paniers : 53-38. Pas de quoi paniquer pour Rulles qui enchaîne un 8-0 avant de terminer par des bombes de Lamouline et Donnez : 67-40. "Nous avons commencé en défendant très bien, indique Mathieu Fivet. Et pourtant, nous avons bien raté vingt points sous l’anneau. Mais notre force, c’est que le danger peut venir de partout. Nous avons onze filles et elles amènent toutes quelque chose. Quand une fille est moins bien, c’est une autre qui prend le relais."

La fiche de match :

Les quart-temps: 17-7, 22-7, 11-15, 17-10.

Rulles : Jacob 5, Manant 4, Laffalize 8, Dumay 5, Hutlet 6, Lamouline 3, Bernard 15, Fivet 2, Boulard 7, Donnez 10, Leboutte 2

Arlon : Simonet 6, Lemaire 12, Sanchez 2, Henrion 4, Schmit 4, Chartry 2, François 5, Jean 2, Leroy 3