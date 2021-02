Après un relooking complet et un rajeunissement de son équipe hommes il y a pratiquement 2 ans, Rulles va désormais s'occuper de son équipes féminine, qui milite en R2.



Le coach en place, Gaëtan Cornet, a décidé de faire un pas de côté, pendant que de nombreuses filles expérimentées à l'image de Defooz, C.Lamouline, Baguette ou encore Charlier iront voir ailleurs ou arrêteront tout simplement le basket pour la première citée.



Pour palier ces départs, le club de Rulles a décidé de faire une nouvelle fois confiance à Mathieu Fivet. En place depuis un peu plus d'un an et demi en Gaume pour coacher l'équipe hommes qui milite en P1, il arborera désormais la double casquette.



Pour renforcer le noyau, le club rullot va faire confiance à sa génération dorée née en 2005, dont fait partie sa fille, Anna. Elles auront 16 ans pour la plupart au moment de débuter la saison 2021-2022.



Emeric Heneffe restera quant à lui à la tête des U17 du Centre Gaume.Florent Maron