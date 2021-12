Il n’y a pas vraiment eu match ce samedi soir à Natoye. Si les Namurois restaient sur une bonne série, ils n’ont rien su faire face à l’impressionnante armada chestrolaise emmenée par un Pierre Geubel en état de grâce, 24 points inscrits. Et pour la troisième fois en trois sorties, Neufchâteau est parvenu à planter au moins nonante points. "Nous avons fait un bon match, mais je me méfiais de cette équipe, indiquait Nicolas Sturam. "Pour moi, Natoye n’est pas à sa place. Cette équipe doit jouer les six premières places. Ce sont des gars intelligents, qui ont joué plus haut. Et ils ont le meilleur coach de la série à mes yeux."

Si Natoye commençait bien le match, en menant 7-2, Neufchâteau, sans paniquer, est revenu : 9-7 via Geubel, 11-21 et 23-30 après dix minutes. Le second quart-temps était pour Neufchâteau : Geubel s’illustrait à distance (27-43), prenait le rebond et filait à 38-52 au repos. "Nous avons moins bien défendu en fin de second quart-temps, commentait Nicolas Sturam. "Nous avons laissé trop de liberté à leurs shooteurs. Mais dès que nous accélérions, Natoye ne savait plus suivre."

Au second acte, jamais inquiété, Neufchâteau poursuivait sa marche en avant pour s’imposer 67-95. "Ils sont plus rapides, plus grands et plus costauds", disait Laurent Costantiello. "Nous avons vite perdu la bataille du rebond. Quand Neufchâteau a pu prendre confiance, c’était trop rapide pour nous."

Neufchâteau connaît la date de son quart de finale AWBB face à Waremme. Ce sera ce vendredi à 21 h au Hall des Tanneries.

La fiche de match

: 23-30, 15-22, 16-27, 13-16.: Henry 0, Targez 4, Pirlot 11, Georges 8, Cleymans 14, Beuken 9, Van Doninck 1, Legros 14, Degee 6, Gilles 5.Hartman 5, Hissette 3, S. Bizimana 19, Harvey 2, Geubel 26, Duquenne 3, M. Bizimana 16, Bertrand 2, Dubois 3, Guischer 5, Demoulin11.