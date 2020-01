Dans une rencontre déterminante pour les playoffs, Athus a assuré sa survie dans la lutte à la 4ème place en s’imposant 85-78 face à Rulles. Les Sudistes peuvent toujours y croire.



Avant le début de la rencontre, Athus savait qu’une défaite face à Rulles signerait pratiquement la fin de ses espoirs de playoffs. Mais les hommes de Logan Draux ont joué en taille patron pour battre Rulles (85-78). Pourtant, ce sont les hommes de Mathieu Fivet qui font la différence les premiers lorsque Hugo Lambert fait 3-9 après 2 minutes de jeu. Ensuite, Athus égalisera grâce à un Arthur Jamar déroutant. Les trois bombes de Medhi Araujo font également grimper l’écart à 16-14. Très spectaculaire, le premier quart-temps s’achèvera sur un score de 29-20, notamment grâce à trois paniers de Kevin Verhelst.



Le second quart-temps est cependant nettement plus décousu. Les nombreuses fautes de part et d’autre envoient régulièrement les joueurs sur la ligne des lancers francs. Si Tinant reste un danger permanent pour Athus, Erwan Lehardy alimente le marquoir en faveur des Athusiens (40-30). On the buzzer, la bombe de Quentin Graisse donne un bol d’air à Rulles avant de regagner les vestiaires (47-40).



La seconde période recommence tambour battant lorsque Henriot et Tinant font 47-44. Jamar et Araujo permettent ensuite à Athus de prendre ses distances avant que Verhelst ne fasse 61-51 à la 26'. L’écart montera même à 13 points en faveur des Sudistes dans le quatrième quart-temps. Rulles parviendra cependant à inverser la tendance. Nathan Claude sonne la révolte avec 3 paniers. Il sera imité dans la foulée par Maxime Jacquemin qui remet ses couleurs à 6 points (78-72). Quelques instants plus tard, sur un tir à distance couplé d'un lancer franc, Henriot fait 78-77. En fin de partie, Athus parviendra cependant à se rassurer sur un trois points de Verhelst avant de fixer les chiffres à 85-78. Une victoire qui permet aux Athusiens de rester dans la course aux play-offs.



À noter l'excellente prestation du jeune Arthur Jamar au poste de meneur pour Athus (photo).