Samedi soir, face à Bertrix, Habay a déjà connu sa première déconvenue de la saison en s’inclinant 70-55. Outre le résultat, les Gaumais ont perdu Louis Hissette et Jori Persico sur blessure. Deux blessés qui viennent s’ajouter à une liste déjà bien étoffée. Parmi eux, on retrouve le fer de lance habaysien, Tristan Schloremberg. L’ailier manquera la rencontre de ce soir face à Libramont. “Il y a quinze jours, j’ai pris un coup dans le bas du dos à l’entraînement, je ne savais plus courir”, explique Tristan Schloremberg. “J’ai directement eu peur que mon hernie discale soit de retour, mais heureusement, ce n’est qu’un lumbago. Pour ce soir? Le choc face à Libramont arrive trop vite, je pense que