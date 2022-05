D’un côté, Libramont, grand favori de la P1 et premier au terme de la phase classique. De l’autre, Neufchâteau C, une équipe qui a terminé dans la colonne de gauche, mais sans jamais pouvoir véritablement inquiéter les gros.

Autant dire que la balance penchait du côté libramontois. Et pourtant, dans une salle surchauffée et face à un kop chestrolais en feu, c’est Neufchâteau qui débute bien le match : 0-2 par David Carlier et 0-5 sur une bombe de Guischer.