Pierre Lesgardeur s’est lancé dans le coaching cette saison, à Libramont, grandissime favori de P1.

Ailier de Saint-Hubert la saison dernière, Pierre Lesgardeur caracolait encore en tête du classement des meilleurs marqueurs de première provinciale il y a un an et demi. Malheureusement, après une saison 2019-2020 tronquée par des blessures avant d’être écourtée par le coronavirus, il a décidé de ranger ses baskets, à 34 ans. Place désormais au costume de coach. “Le comité de Libramont et Daniel Jacoby, le coach en place l’an dernier, me poussaient depuis plusieurs mois à reprendre ce poste”, explique l’ancien joueur de Libramont. “Lorsque l’on voit le potentiel de l’équipe, je ne pouvais pas refuser. Malgré tout, l’arrêt des championnats a été difficile pour moi. Terminer ma carrière sur une telle saison, c’était difficile à accepter. Si je n’avais pas encore donné réponse à Libramont, je pense que ma décision aurait pu être différente. Mais depuis que les entraînements ont repris, je n’ai pas ressenti une seule fois ce manque d’être sur le parquet."