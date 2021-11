Devenue maman d’un petit Tom voici deux mois et demi, Charlotte Laurent a déjà effectué son retour sur les parquets. Samedi dernier à Boninne, la joueuse de Neufchâteau a pu glaner quelques minutes de jeu. Le temps d’inscrire ses deux premiers points de la saison.

Un retour plus rapide que prévu pour celle qui pensait reprendre en janvier. "Mais j’avais vu large afin de ne pas me mettre de pression, dit-elle. Je suis contente de reprendre, cela fait du bien de revoir les filles et de toucher la balle après un an d’arrêt. Les circonstances ont fait que j’ai eu un peu de temps de jeu. Janelle Jacquemin a été victime d’une blessure en début de match et Manon Guiot a été rapidement exclue. Cela faisait le troisième match que j’étais en maillot sur le banc. Cela me permettait d’accompagner le groupe et de pouvoir m’échauffer avec les filles. Je venais quand même voir le match, donc, autant me mettre sur la feuille au cas où un problème d’effectif arriverait."

Si Charlotte Laurent a pu rejouer, l’ailière n’est évidemment pas encore à son meilleur niveau. "La condition physique, ce n’est pas encore cela, sourit Charlotte Laurent. D’autant plus que j’ai l’impression que cela court plus en R1 qu’en R2. C’est parfois compliqué au niveau du souffle, mais cela fait du bien. Il faut le temps que je me remette en jambes."

Ce samedi, c’est Ciney qui se déplacera au Hall des Tanneries. "Je sais que Ciney a eu quelques départs et que cela a compliqué leur début de saison, commente-t-elle. Nous allons tout donner, comme à chaque fois. En plus, c’est chez nous. Généralement, dans notre salle, nous avons l’habitude de mieux jouer et de mieux défendre."