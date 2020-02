Luxembourg Bastogne enfonce Dinant et se rassure en R2 Florent Maron

Samedi soir, les Nuts Bastogne ont réalisé une excellente opération dans le course au maintien en s’opposant à Dinant (67-80).



Dinant le savait après sa défaite de la semaine dernière face à Schaerbeek, les Copères devaient impérativement s’imposer face à Bastogne pour continuer à croire au maintien. Pourtant, ce sont les Nuts qui prirent directement les devants dans la partie. Deux bombes de Poncin et Orban faisaient 2-6 avant qu’un nouveau trois points d’Orban ne creusa un premier écart significatif en faveur des hommes d’Emeric Heneffe (7-17). Cependant, à distance également, Dethier ainsi que Martin, par deux fois, relancèrent les Bleu dans la partie. Le tableau marquoir affichait 22-25 à la fin du premier quart-temps.



Dans le second acte, les ouailles de Jérôme Joannes se baladèrent dans une défense bastognarde trop passive. Une nouvelle bombe de Martin (5 sur l’ensemble des 40 minutes) remettait d'ailleursla parité entre les deux formations (27-27). Quelques instants plus tard, c’était le jeune Pouriguaux qui s’illustrait d’un shoot en dehors de la raquette pour mettre Dinant aux commandes (36-31). Dans le dur, Bastogne laissa filer les Copères à 10 points lorsqu’un missile de Rimbert faisait 43-33. Juste avant la pause, Bastogne réagit tout de même via Dejardin et Orban pour revenir à 45-40 au moment de regagner les vestiaires.



Dans le troisième quart-temps, les hommes d’Emeric Heneffe se montrèrent nettement plus intraitables défensivement. Les Nuts inversèrent rapidement la tendance pour de nouveau mener à la 25ème grâce à une bombe de Collard tout juste sorti du banc. L’expérimenté meneur de Bastogne faisait ensuite grimper l’écart en faveur de son équipe à la fin du troisième quart-temps sur lancers francs (55-59).



Le suspense restait donc intacte avant d’aborder le dernier acte. Les Ardennais surfèrent sur leur regain de forme pour rapidement s’envoler dans cette fin de match. À l’intérieur, Dejardin et Hoffelt s’imposèrent physiquement dans la raquette dinantaise pour faire 61-72 à la 35’. Le suspense était alors plié. À 5 sec de la fin, une bombe de Giot ainsi qu’un shoot à mi-distance de Dethier “on the buzzer” fixèrent les chiffres à 67-80.



Une excellente opération réalisée par Bastogne qui pourra aborder la fin de saison avec beaucoup de sérénité. Dinant, de son côté, a désormais un pied et quatre orteils en P1 l’an prochain. "Mathématiquement, on peut toujours se sauver. Mais en étant réaliste, on sait que ce sera pratiquement impossible, avoue l'ailier dinantais Kevin Jacobs. Il nous reste 8 matches à disputer avec pour mission de prendre du plaisir. Nous essayerons d'en gagner le plus possible. Si l'on doit descendre en P1, il faudra que le club se reconstruise à partir de là. Nous ne devons cependant rien lâcher."