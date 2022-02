Battu mercredi, Oppagne a introduit une réclamation contre Jodoigne Luxembourg Mathieu PELTGEN © Eda

Oppagne va-t-il récupérer trois points sur tapis vert? Les Coalisés ont, en tout cas, posé réclamation après le match d’alignement perdu contre Jodoigne.



Dès mercredi soir, sur notre site Internet, nous évoquions la possible réclamation d’Oppagne contre Jodoigne, à la suite du match d’alignement perdu face aux Brabançons en D3 ACFF (2-3). En cours de match déjà, le CQ des Gaulois, José Mathieu, laissait entendre que Jodoigne alignait des joueurs non qualifiés pour cette rencontre, à savoir les recrues hivernales que sont Carlos Uhia (auteur de deux passes décisives) et Gilles Scoupreman (resté sur le banc durant 90 minutes).



Comme il fallait s’y attendre, le secrétaire d’Oppagne a rédigé et envoyé une réclamation ce jeudi matin à l’ACFF.



Une réclamation qui se base sur les dernières communications de l’ACFF, dans lesquelles on pouvait notamment lire ceci: "Les joueurs qui ont été recrutés par un club dans le courant du mois de janvier et qui n’étaient en principe pas autorisés à jouer les matches initialement prévus avant leur transfert (des matches qui ont été collectivement reportés en raison de la crise sanitaire) seront tout de même autorisés à jouer lorsque les matches prévus ce week-end et les deux autres derniers week-ends seront joués, respectivement en février et en avril."