La saison dernière, le capitaine du Léo Benjamin Jacob n’avait pas véritablement pu fêter le titre de champion. Quand la compétition avait été stoppée, Bastogne était en tête et s’est donc retrouvé en P1. Il vient à nouveau de vivre une saison particulière puisqu’il a décidé de ranger ses crampons.

"La saison dernière, si nous avions été champions de manière classique et que nous avions pu réellement fêter le titre, j’aurais sans doute déjà stoppé", affirme celui qui déclare sa décision irrévocable. "Cette fois, c’est sûr à 100 %. Je stoppe. Je n’ai plus la motivation pour m’entraîner deux fois par semaine. De plus, je n’ai vraiment pas envie de faire la saison de trop."