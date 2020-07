Le joueur de Loyers va découvrir la nationale cette saison avec Oppagne.

L’histoire de Benjamin Kersten est une histoire que seul le foot amateur peut nous offrir. Après avoir fait ses débuts en P4 à Méan, le milieu de terrain à l’époque ne voulait pas quitter ses couleurs avant d’être champion.

"On m’y a appris à ne jamais rien lâcher et de faire avec ce qu’on avait sous la main, explique Benjamin Kersten. On m’a inculqué les valeurs que j’ai aujourd’hui. Une fois champion, on m’a demandé de rester deux saisons supplémentaires pour aider le club à l’échelon supérieur, ce que j’ai fait."