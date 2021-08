Même dans ses rêves les plus fous, jamais Boris Rolin n’avait imaginé cela, inscrire un jour son nom au palmarès d’un Ironman, celui de Vichy en l’occurrence.

L’Andennois, qui n’avait jusqu’à dimanche jamais gagné que 2 triathlons, les promos de Bertrix et d’Andenne, a bouclé les 3,8 km de natation, 180 km à vélo, avec 2 400 m de dénivelé positif, et le marathon en 9 h 12’ 56" (57’ 48" - 5 h 14’ 23 - 2 h 55’ 26"). Et ajouté un peu plus de panache encore à son sacre, en laissant son plus proche poursuivant, un autre Belge, Niels Vandenbroele, à dix minutes.