Bram Van Massenhove (Saint-Hubert) rejoindra La Roche

On sait désormais de quoi leur avenir sera fait. L’ancien joueur d’Erezée s’est engagé à La Roche et restera donc en P1. Quant à Mathieu Peltgen, il ne quittera pas les Borquins puisqu’il assumera le rôle de joueur-entraîneur de l’équipe B.

Du côté de la P1, on savait déjà que Mathieu Peltgen et Bram Van Massenhove ne feraient plus partie du noyau de Saint-Hubert la saison prochaine.