Vingt-neuf matchs pour Meix et 2 670 minutes passées sur les terrains. Plus encore pour Hornu : 34 rencontres jouées, pour un total de 3 540 minutes. Mais ces dix mois de compétition se sont révélés insuffisants pour attribuer à l’une de ces deux équipes le dernier ticket pour la D3. Méchois et Hornutois ont donc dû se le disputer aux tirs au but dans un final certes cruel, pour le vaincu, mais tellement palpitant. Cinq minutes, cinq petites minutes, auront suffi aux Gaumais pour plier la séance, valider leur montée en nationale et laisser les Hennuyers en P1. Toute une saison qui se joue en quelques tours de trotteuse : voilà pourquoi le football procure autant d’émotions. (...)