Dès l’âge de 8 ans, quand pas mal de petits garçons rêvent de devenir les nouveaux Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Thomas Cassart a choisi une voie différente. Son sport, c’est le volley.

Une passion qu’il a débutée du côté de Vielsalm puisqu’il a évolué durant huit saisons à Athena. Et il n’a pas fallu longtemps aux Salmiens pour comprendre qu’ils disposaient d’une vraie pépite dans leurs rangs. Considéré comme une belle promesse du volley luxembourgeois dès ses premières minutes en équipe fanion, Thomas Cassart a ensuite décidé de se tester un échelon plus haut en rejoignant Herstal.

Mais depuis cet été, le jeune homme de 21 ans a encore passé un cap puisqu’il fait désormais totalement partie du noyau de Waremme B, une équipe de Nationale 2 qui vient de remporter cinq de ses six premiers matches de championnat. "Cela faisait déjà deux ans que j’avais la chance de côtoyer le club de Waremme puisque j’étais en double affiliation, commente Thomas Cassart. Mais cet été, j’ai dû faire un choix. Soit je restais à Herstal, soit je rejoignais Waremme. C’était une décision difficile à prendre. Herstal, c’était une vraie famille. Mais je me suis dit que c’était le bon moment pour rejoindre Waremme. Pour moi, il s’agissait d’une belle occasion d’effectuer encore un pas en avant. De plus, Waremme commençait un nouveau cycle, le club se réinventait. Je voulais faire partie de cette aventure. Je n’ai aucun regret même si quitter Herstal n’a pas été simple. Mon dernier entraîneur là-bas m’a énormément appris. J’aurais souhaité partir autrement que sur une année rognée par le Covid." (...)