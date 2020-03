Le Challenge Famenne-Ardenne reprend ses droits ce dimanche, à Rendeux comme de coutume. Dix-neuf manches sont au calendrier. C'est deux de plus qu'en 2019.

Les 17 dates de 2019 sont maintenues au sein du Challenge Famenne-Ardenne. A celles-ci s'ajoutent Tenneville et Menil-Favay. Concernant Menil-Favay, précisons que cette course fait son retour après une parenthèse d'un an.

