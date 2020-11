Le challenge "Les Maîtres du temps" mis sur pied ce dimanche par Frédérick Hardenne et son équipe a séduit bon nombre de clubs et d’habitués des courses à pied. Ce fut notamment le cas du côté du Trail’In Gaume. Les Tintignolais étaient près d’une vingtaine à s’élancer pour réaliser un maximum de boucles de 4 km en moins de 30 minutes, temps amputé de 60 secondes à chaque tour.

Un groupe de quatre, installé à Tintigny (les autres étaient dans les villages avoisinants), s’est rapidement pris au jeu. "Au départ, le rythme était bon enfant et on avait le temps de discuter, de parler avec nos supporters le long du parcours", explique Jean-Luc Bodeux. "On est arrivé à notre objectif des dix tours tout en étant toujours à quatre. Ce système avec du repos entre les tours permet de bien récupérer, de s’étirer, de s’alimenter, ce que l’on ne peut pas faire sur une course en continu."