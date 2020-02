© Florent Maron

Luxembourg Championnats de Belgique: Une seule médaille pour nos représentants luxembourgeois Florent Maron

Les championnats de Belgique de Judo se déroulaient samedi à Herstal pour les catégories U15, U18 et U21 chez les garçons. La journée de dimanche était quant à elle réservée aux filles.



Journée délicate pour nos représentants luxembourgeois en déplacement à Herstal à l’occasion des championnats de Belgique chez les jeunes. Tout d’abord en U18, Mouhammad Gazaloev n’a pas réussi à se hisser sur le podium national. Fleuron de notre judo provincial en U18, le combattant de Bastogne avait pourtant très bien débuté sa compétition en prenant le meilleur sur Mathis Van Ransbeke, numéro 1 flamand, grâce à un Waza-ari.

La suite s’est compliquée pour le judoka actif en – de 66 KG. Il a d’abord dû s’avouer vaincu sur une clé de bras au tour suivant. Pour une médaille de bronze en petite finale, le protégé de Denis Cenné s’est ensuite incliné sur un Waza-ari face à Kagerrmanov. La déception était de mise dans le clan bastognard qui espérait une médaille pour son très prometteur poulain.



Quant aux U21, triple médaillé de bronze, Audric Schmit n’a malheureusement pas réussi à rééditer ses performances des années écoulées. Le combattant de Salm en moins de 100 KG a finalement terminé cinquième en signant une victoire pour deux défaites. Matt Debonni, de Wellin, n’a pas eu voix au chapitre en perdant ses deux combats coup sur coup.

Chez les moins de 73 KG, Ramzan Gazaloev, frère ainé de Mouhammad, était présent auréolé de sa médaille d’or francophone fraîchement acquise il y a deux semaines sur ces mêmes tatamis d’Herstal. Finalement, pour sa première année chez les U21, le Bastognard n’a pas réussi à décrocher de succès face au gratin belge.

Par contre, Benjamin Luc, en moins de 90 KG, était à deux doigts d’une bien belle surprise. Après une défaite expéditive, le jeune judoka de Bastogne a signé une magnifique victoire sur Ippon face à Damenia. En petite finale, trop fougueux, Benjamin Luc a perdu sa dernière confrontation et a ainsi terminé cinquième.



Louis Gilson, unique qualifié de la Province de Luxembourg en U15, a perdu en petite finale pour le bronze et s’est donc également classé cinquième chez les moins de 38 KG.



Enfin, ce dimanche, Camille Bissot, Enola Gaspard et Marie-Lise Moinet, toutes trois de Bastogne, ainsi que Nathalie Garzaniti de Salm et Chloé Albert de Marche, militaient toutes les cinq à l'occasion de la journée réservée aux filles. Finalement, nos représentantes féminines ont réussi à décrocher deux médailles de bronze. Tout d'abord, la jeune Camille Bissot en U15 - de 40 KG a réussi à se hisser sur la dernière marche du podium, une grande première pour la Bastognarde. Enfin, Chloé Albert, du JC Marche, a également brillé en glanant une médaille de bronze. La Marchoise a terminé troisième en U21 - de 70 KG.