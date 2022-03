Trop loin du podium et déjà assuré de poursuivre son bail en N2, le Boca Juniors Libramont n’a plus rien à jouer cette saison. Tout profit pour Charles Ulweling qui va pouvoir enchaîner les minutes de jeu entre les perches étant donné la blessure au doigt de Thomas Hensmans. "Il ne rejouera normalement plus de la saison, note Charles Ulweling. Il souffre d’un doigt cassé. Cela me laissera la possibilité d’achever la saison."

Le citoyen de Jenneville a déjà disputé un match à Wavre la semaine dernière. Un match convaincant puisque le Boca s’est imposé. Mais Charles Ulweling jouera son premier match à domicile ce vendredi soir contre Jette. "Un gros morceau, raconte Charles Ulweling. Si je vais stresser ? Alors là, pas du tout (rires). Je suis tranquille, je joue mon match et voilà. Je n’ai commencé que depuis deux ans en salle, je joue avec l’équipe B, en P2. Je connaissais déjà quelques gars de l’équipe A, mais je n’allais pas avec eux." (...)