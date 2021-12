Battues à Fleurus, les Libramontoises ont du mal. Charlier pointe un manque de grinta.

Trois victoires en neuf matches, le bilan de Libramont est loin d’être suffisant pour l’instant. Et la défaite de samedi soir à Fleurus, une équipe qui n’avait gagné qu’une fois cette saison, n’arrange pas les affaires des Mauves. "C’est une rencontre que nous devions absolument gagner, admet Angélique Charlier. Nous avions très bien débuté, en prenant le large pendant les cinq premières minutes. Ensuite, les changements ont été effectués et les filles qui sont rentrées ont eu du mal à se mettre dans le bain. Fleurus en a profité pour revenir."

Les Libramontoises ont surtout eu des difficultés à contenir les sœurs Patelli. "Et pourtant, Roxane avait bien précisé que c’était les deux filles à tenir absolument, soupire Angélique Charlier. Est-ce que nous n’avions pas les qualités pour le faire ou est-ce que nous n’avons pas écouté ? Pour moi, nous n’avons pas écouté. Et c’est encore plus dommage." (...)