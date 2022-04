D’un côté, Romain Duquenne, coach de la première provinciale dames de Neufchâteau. De l’autre, Charlotte Duquenne, la meneuse-ailière de Libramont. Ce samedi soir, la famille Duquenne sera partagée au moment de suivre la finale de la coupe de la province entre… Libramont et Neufchâteau. Une finale qui débutera à 18 h dans les installations de Saint-Hubert. "Mes parents ne savent pas s’ils doivent s’habiller avec du mauve ou avec du vert, sourit Charlotte Duquenne. C’est évidemment très spécial. Après, si nous venons à nous incliner, je serai déçue évidemment mais moins que si c’était face à une autre équipe. Et si nous gagnons, je serai un peu triste pour mon frère. Mais je vais jouer le coup à fond. Ce samedi, ce sera la guerre, mais d’habitude, nous sommes tous soudés et nous nous soutenons mutuellement. Ici, nous nous charrions un petit peu depuis quelques jours. Il me connaît par cœur ? C’est clair qu’il sait quels sont mes points forts et quels sont les moyens de me faire sortir du match. Maintenant, je peux aussi très bien le surprendre."