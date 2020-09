Le défenseur de Freylange est désireux d’atteindre de nouveaux objectifs.

Augustin Larue a 39 ans. Arrivé de France en 2003, il avait passé une décennie au “Lorrain” Arlon avant de rejoindre le club de Bièvre. Depuis trois saisons, il est à Freylange et envisage le clap de fin. “À la fin de cette saison, je prendrai ma retraite comme joueur”, confirme-t-il. “Pour l’instant, je suis fort occupé”, explique le presque quarantenaire. “Je joue en première et j’encadre aussi l’équipe féminine. Mon emploi du temps risque encore d’être plus chargé dans les prochaines semaines puisque j’ai suivi les cours d’arbitrage en janvier. J’ai réussi l’examen mais je n’ai pas encore pu commencer en raison de la crise sanitaire. Je vais bientôt arbitrer mon premier match. Je dois commencer par les jeunes et ensuite, j’espère qu’il y aura la P3, la P2 et puis la P1. Je suis en contact avec Albert Leblanc pour trouver une date. J’ai déjà reçu deux premières désignations mais ça ne collait pas avec mon programme de l’équipe féminine et de l’équipe première. Ce serait compliqué pour moi d’avoir trois matches durant ma journée du samedi. Le mieux serait que je puisse avoir l’équipe féminine le samedi après-midi, la première le soir et l’arbitrage le dimanche en P3. Mais je comprends bien qu’il faut d’abord passer par les jeunes.” (...)