L’arbitre vient de siffler la fin de rencontre et Pierre-Antoine Collard est couché au sol, les larmes aux yeux. Le défenseur de Marloie vient d’offrir le succès à son équipe sur un dernier coup franc. Quelques secondes plus tôt, Collard était aussi couché sur le terrain, après un choc avec un Gouvyon. Il saigne du nez et Frédéric Jacquemart a alors déjà préparé son changement, Denis Gerard est sur le bord du terrain. Mais Pierre-Antoine Collard assure néanmoins qu’il peut continuer. Avec la suite que l’on connaît.