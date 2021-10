Pierre-Antoine Collard fait le point sur le début de saison canon de ses couleurs.

Certaines femmes se demandent ce qui excite tant d’hommes à "courir derrière une baballe" le week-end. Si elles savaient la joie que cela procure d’inscrire le but de la victoire à la 92e dans un derby, elles comprendraient.

Derrière les victoires, derrière les défaites, se cachent des émotions singulières que l’on ne ressent nulle part ailleurs que sur un terrain de football. Pierre-Antoine Collard peut en témoigner. "Tous les buts n’ont pas la même valeur, dit-il. Celui que j’ai inscrit samedi, il m’a remonté le moral puissance 1 000. D’une part, parce que j’ai connu un début de saison très compliqué, tant sur le plan sportif que personnel ; d’autre part, parce qu’il offre trois points à l’équipe. Et offrir la victoire à ses couleurs à la dernière minute, quand on est monté au jeu un peu plus tôt, cela procure une sensation incroyable." (...)