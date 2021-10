Pilotes et passionnés de sport auto peuvent avoir le sourire : près l’annulation de l’édition 2021, pour cause de Covid, les Legend Boucles Bastogne vont bien revenir en 2022, les 4-5-6 février !

Avec innovation qui va amener un coup de jeune : une nouvelle catégorie ! Cette catégorie, ce seront les "Youngtimers". Elle sera divisée en deux groupes. "Le 1er, ce sont des voitures éligibles en Legend qui ont subi des modifications techniques, a détaillé l’organisateur Pierre Delettre. Et le 2e, ce sont toutes les voitures entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000. Nous avons identifié une centaine de modèles qui peuvent intégrer ce groupe !"

Un sacré rafraîchissement pour les Legend Boucles. Et à ceux qui risquent de crier à un rallye trop moderne, Pierre Delettre répond : "Quand nous avons lancé les Legend Boucles de Spa, les voitures devaient avoir une vingtaine d’années minimum pour rouler. Ici, ce sera 22 ans, c’est un peu un retour aux sources, le rallye garde son âme. Cela permet surtout d’ouvrir notre rallye à plus de monde et de donner un petit coup de jeune. Certaines de ces voitures sont hyper spectaculaires ! Dans le 1er groupe, on se rapproche des protos." (...)