Coup dur pour Lola Lepère: les championnats d'Europe U18 sont annulés Luxembourg Florent Maron Ce rendez-vous était l'objectif numéro 1 de la Bertrigeoise cette saison. © BELGA

Un jour après l'annonce des minima concernant les compétitions internationales de cet été, la LBFA vient d'annoncer sur son site internet l'annulation des championnats d'Europe U18 de Rietti, en Italie, par le biais de cette annonce: "Le jeudi 1 avril 2021, European Athletics, le Comité d'Organisation Local, la Ville de Rieti et la Fédération italienne d'athlétisme ont annoncé l'annulation des Championnats d'Europe U18."



Même si la situation sanitaire est loin d'être réjouissante à l'heure actuelle en Europe centrale, cette annonce peut tout de même surprendre étant donné que ces championnats d'Europe U18 étaient programmés très tard dans la saison estivale, à savoir entre le 26 et le 29 août prochain. Bien entendu, cette annulation s'apparente à un véritable coup de massue pour Lola Lepère.



La perchiste de l'ACBBS avait fait de ce rendez-vous son principal objectif en 2021. Il faut dire qu'avec une barre à 4 mètres comme record personnel, synonyme de performance numéro 1 au ranking mondial chez les moins de 16 ans l'an dernier, la Bertrigeoise pouvait légitimement viser une finale européenne. Il n'en sera finalement rien.



Lola a désormais les championnats U20 en ligne de mire



Malgré tout, l'athlète ne baisse pas les bras et entend bien rebondir en se fixant déjà un nouvel objectif. En effet, Lola va désormais s'atteler à viser une qualification pour les championnats d'Europe U20, qui eux se tiendront à Tallinn, en Estonie, du 15 au 18 juillet prochain.



Pour décrocher son billet, la talentueuse perchiste née en 2005 devra battre son record personnel en franchissant une barre placée à 4M10, soit la hauteur minimum requise pour se qualifier.



Pour rappel, ces championnats d'Europe U20, qui fêteront leur 50e anniversaire cette année, sont ouverts aux athlètes nés en 2002, 2003, 2004 et 2005. Florent Maron