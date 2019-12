Face à Genappe, Neufchâteau a longtemps mené au score en seconde période avant de se faire éliminer à 7 secondes de la fin (69-70).

Si Genappe n’avait déplacé que 8 éléments pour ce quart de finale de la Coupe AWBB, ce sont pourtant les Brabançons qui sont directement bien rentrés dans la partie. Le puissant Abibo inscrit 7 points dans le premier quart-temps, à l’intérieur, pour mettre Genappe aux commandes de la partie à la fin du premier quart-temps (14-19).

Physiquement au-dessus de Neufchâteau B, les hommes d’Olivier Mulaba enchaînent dans le deuxième quart-temps via Abibo, Ronge, et un Vandersteen qui retrouvait sa place après un coup direct dans le premier acte. Cependant, si Genappe fait 19-27, les Chestrolais trouvent finalement leurs marques et reviennent petit à petit dans le coup via une bombe d’Harvey ainsi que des shoots à l’intérieur de Dubois et Hissette. Le score à la pause? 32-38.



Une bombe de N’Gabo d’entrée de seconde période placera directement les Brabaçons sur du velours (32-41). Un électrochoc pour les hommes de Nicolas Eppe qui vont renverser complètement la partie en 3 petites minutes. Mattew Guischer, par trois fois, ainsi que deux paniers de Mathis Bizimana et Baptiste Hartman permettront aux résidents du Hall des Tanneries de prendre les commandes du match en fin de 3ème quart-temps (48-47). Finalement, Neufchâteau B mènera 52-50 avant d’entamer les 10 dernières minutes du match.



Dans le dernier acte, les Chestrolais surferont sur leur temps fort du troisième quart-temps, portant leur avance à 65-56 à 5 minutes du terme. Si tout les spectateurs présents en ce vendredi soir pensent alors que Neufchâteau B a fait le plus dur, il n’en sera finalement rien. Abibo et Vandersteen, à distance, relancent la machine (69-66). Abibo encore, intenable dans la raquette, fera ensuite 69-68 avant que son meneur, N’Gabo, ne crucifient les Blancs et Verts à 7 secondes du buzzer sur un shoot à mi-distance. Neufchâteau B héritera pourtant de la dernière possession, en vain, puisque Hugo Denève manquera le dernier shoot de la rencontre.

Désillusion pour les hommes de Nicolas Eppe qui laissent donc Genappe filer en demi-finale de cette Coupe AWBB pour affronter la modeste P1 de Maffle.