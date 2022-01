Ils l’ont fait ! Face à l’ogre de R1, qui n’avait perdu qu’un seul match cette saison, les joueurs de Neufchâteau B sont parvenus à décrocher leur ticket pour la grande finale de cette Coupe AWBB. Et pourtant, sur papier, Loyers partait avec un léger avantage malgré les cinq points d’avance octroyés à Neufchâteau étant donné l’écart de division.

Mais sur le terrain, Neufchâteau n’a jamais vraiment eu le temps de douter ce samedi soir. C’est simple, pendant les quarante minutes, la troupe de Nicolas Sturam a été devant. Et si Loyers plantait le premier panier et revenait à 5-3, Neufchâteau montrait directement les dents. Bizimana mettait deux points avant de transformer un lancer. Quelques instants plus tard, Geubel ajustait la première bombe de Neufchâteau (11-5). Loyers revenait à 13-9, mais Denève s’illustrait à distance : 18-9 et 20-12 après dix minutes. Dans le second quart-temps, Neufchâteau prenait dix points d’avance. Après une grosse défense, Bertrand se retrouvait de l’autre côté du terrain et déposait : 24-14. Geubel faisait grimper les chiffres à 33-19 en arrachant le ballon, en obtenant une faute et en transformant les lancers. Sans complexe, Neufchâteau enfonçait le clou : 40-26 au repos.

Obligé de réagir, Loyers remontait sur le terrain avec de meilleures intentions. Plus présents, les hommes de Julien Marnegrave revenaient à dix points (43-33). Denève stoppait l’hémorragie avant que Neufchâteau ne reprenne une avance très confortable : 54-39 et même 58-39 à la demi-heure après une bombe de Hissette, tout seul, à une seconde du buzzer.

Sur du velours, Neufchâteau ne laissait pas passer sa chance et faisait le boulot dans les dix dernières minutes : 58-43, 66-47 par M. Bizimana, 69-52 et 71-53 au décompte final.

En finale, Neufchâteau rencontrera Charleroi, autre équipe de R2. Les Carolos, qui ont battu Neufchâteau (77-82) en championnat, ont écarté Flenu sur le score de 79-76.