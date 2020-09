Avec une kyrielle de titulaires absents, Samuel Lefebvre avait opté pour un 5-4-1 au coup d’envoi, laissant fort logiquement la possession aux Louviérois.

Malheureusement pour Marloie, la frappe limpide de Louagé à la 10e contrecarra les plans des Noirs. Le manque de concentration de Sbaa à la sortie des vestiaires, qui commit un penalty des plus évitables, sembla présager une fin de rencontre des plus compliquées pour les protégés de Guy Hérion. Pourtant, au caractère, Marloie est revenu à 1-2 avant de faire trembler la RAAL, sur des grosses opportunités de Tom Roland qui buta à deux reprises sur un Libertiaux étincelant. Toutes voiles dehors, les locaux encaisseront un 3e but, certes anecdotique, en fin de partie.