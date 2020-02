Chez les hommes, la jeune équipe de Rulles n’a pas tenu la distance face à l’armada libramontoise (95-65).

Fort de ses 5 points d’avance, Libramont en a profité pour prendre Rulles à la gorge. Après 3 minutes de jeu, deux bombes de Tinant donnent 9 points d’avance aux Mauves (13-2). Alors que L.Tinant tente de réagir pour Rulles (16-6), Simon Ferette décoche en dehors de la raquette pour faire 19-6. Avec quinze points d’avance à la fin du premier quart-temps (23-8), les hommes Daniel Jacoby semblaient déjà avoir fait le plus dur.



D’autant plus que dans le second quart-temps, les Ardennais ont continué leur bonhomme de chemin. Si deux paniers de Prebenna réduisent l’écart (29-17), les Libramontois, insolents de réussite à distance, vont décocher tour à tour. Collette, Lacroix ou encore Jadot feront craquer les Rullots à la pause (48-27).

En seconde période, si Rulles aura le mérite de faire jeu égal avec les Mauves dans le troisième quart-temps, Libramont continuera d’imprimer sa suprématie sans trembler. Piette, Chalon, Ferette and co régaleront la galerie dans le dernier acte pour s’imposer largement 95-65 face à une équipe de Rulles qui n’avait pas les armes pour rivaliser avec l’armada ardennaise. Pour l’anecdote, les Libramontois ont inscrit pas moins de 12 bombes sur le match.Leader incontesté en P2, les hommes de Daniel Jacoby vont désormais se diriger vers le doublé Coupe-Championnat.Libramont (+5) – RullesPar quart-temps 23-8, 25-19, 26-24, 21-14.