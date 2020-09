La manche des Allures Libres de Gaume qui devait avoir lieu ce samedi à Tintigny annulée, comme l’ensemble du reste du calendrier d’ailleurs, Tintigny n’en a pas moins été le cadre d’une course.

C’est au départ du terrain de football de Bellefontaine que le club Trail in Gaume avait fixé rendez-vous à des coureurs en manque d’épreuves, sur trois distances nature (7, 14 et 21 km) et sur un parcours identique à parcourir 1, 2 ou 3 fois.

Sur 21 km, c’est un habitué des victoires sur le challenge gaumais qui a triomphé, Daniel Hamidfagi, devant Marin Verscheure, 2e, et Yannick Antoine.

Sur 14 km, Simon Semes et Ryan Louppe ont partagé la victoire, en franchissant la ligne main dans la main. Alors que Kidane Tesfankiel s’est imposé sur 7 km.