Au final, les Arlonais se sont montrés héroiques en défense, faisant aussi jeu égal au nombre d'occasions avec les Loups et se montrant même plus mordants dans les duels.

Réussissant plus d'une fois à déjouer les plans de la défense locale, Arlon a fait souffrir l'adversaire mais a aussi souffert pour tenir le 0-0 jusqu'au coup de sifflet final et pour s'offrir le luxe d'une séance aux tirs au but au terme de laquelle Heathcliff propulsait son équipe au 4e tour sur le 9e tir au but louviérois (7-8).





Une séance décisive qui aurait pu tourner à l'avantage des Louviérois, l'arbitre ayant, en effet, fait retirer le 9e tir arlonais. Après avoir raté sa première tentative, Arnaud Lakaye ne laissait pas passer sa chance en prenant Fuakuingi (qui avait arrêté la première tentative) à défaut la 2e fois. Dans la foulée, c'est le buteur louviérois qui se heurtait alors au mur arlonais pour valider la qualification arlonaise.