Le champion de Belgique des Juniors s'est classé quatrième de l'interclubs de Zepperen.

Après avoir entamé sa saison avec une septième place sur la classique internationale de Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors, Arnaud De Lie continue de jouer placé sur les grands rendez-vous de sa catégorie, celle des 17 et 18 ans . Le solide coursier de Lescheret a une nouvelle fois fait honneur à son beau maillot de champion de Belgique en terminant quatrième, ce dimanche, de l’interclubs de Zepperen. Arnaud De Lie a été un des plus rapides du peloton, qui arrive quinze secondes derrière deux coureurs néerlandais, Jaap Roelen, et Jody Jochems. Notons les belles places d’honneur des Liégeois Cyrian Eccli, dixième, Noah Fastres, douzième, et du Hennuyer Dayan Van Rillaert, treizième.