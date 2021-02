Mais voilà, une fois de plus, cette assemblée générale provinciale qui s’est tenue en visioconférence a accouché d’une souris.





Éric Pierre, l’actuel secrétaire et Robert Bay, coordinateur de la route, piste et cyclo-cross avaient annoncé leur candidature. Mais celle de ce dernier a été jugée irrecevable (problème de signature) et

donc refusée par le FCWB.

Ce dernier n’acceptant pas la décision, le président Francis Steifer a proposé à l’ensemble de relancer un appel à candidature et ainsi permettre à toutes les personnes intéressées par ce poste de pouvoir s’y présenter.





Proposition acceptée par les représentants de club et donc, un appel va être relancé dans les jours à venir. En attendant, et sur la proposition et la demande de la FCWB, Francis Steifer va demeurer à son poste de président et assurer ce que l’on peut qualifier d’Interim.





A noter qu’à l’occasion de cette assemblée générale, le comité directeur a été élargi pour passer de douze à seize membres. En plus des réélections de Robert Bay et Jean-Pol Toche, Laurent Mars, Thomas De Ruette et Daniel rejoigne la direction. Le cas de Joël Kasperek est quant à lui laissé en suspens.

Après la date du 6 février, celle du 12 du même mois devait permettre de désigner le successeur de Francis Steifer à la tête de la fédération provinciale luxembourgeois de cyclisme.