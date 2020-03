La crise du Coronavirus impacte évidemment le monde du cyclisme, avec notamment l’annonce du report de toutes les courses UCI jusqu’à la fin du mois d’avril. L’Arden Challenge cher au CC Libramont-Chevigny est donc postposé.

Initialement, l'Arden Challenge était prévu du 15 au 19 avril prochain. Ce ne sera évidemment pas le cas au vu de la crise du coronavirus.

"Nous devons logiquement reporter cette édition vu la situation. Mais nous avons l’ambition de reprogrammer l’épreuve en juillet et plus précisément du 3 au 7 juillet", explique Laurent Mars, le manager du CC Libramont-Chevigny. "Reste à obtenir le feu vert des communes concernées, à savoir Wiltz (Luxembourg), Érezée, Manhay, Etalle et Rouvroy. De la sorte, l’Arden Challenge suivrait directement les courses de côtes d’Herbeumont fixées au 2 juillet."

Le club avait aussi l’organisation de la première manche du G-Skin MTB Challenge ce dimanche, rendez-vous lui aussi annulé.

D’un point de vue plus sportif, il va falloir prendre son mal en patience pour les cyclistes du club luxembourgeois. Plus de compétition mais également des difficultés pour les coureurs pour s’entraîner.

« Jusqu’au week-end dernier, nous pouvions encore organiser des sorties groupées", explique Laurent Mars. "Mais vu l’évolution de la situation, nous avons dû revoir notre organisation. Tout d’abord, stopper les entraînements collectifs et laisser nos coureurs aller s’entraîner tout seul. Mais on va aussi voire comment nous allons nous organiser pour la suite de la saison. Il n'y aura plus d courses pour au minimum six semaines, je vous avoue que l’on est un peu perdu. Ceci étant dit, il y a bien plus grave que des courses à vélo. Tout ceci passe au second plan quand on voit la situation."