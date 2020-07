En plus de trois décennies, la Vélomédiane aussi connue sous l’appellation La Claudy Criquiélion s’est forgé une réputation qui a fait d’elle la plus grosse cyclosportive de Wallonie. Chaque année, fin août, ce sont près de trois mille amoureux de la petite reine qui se donnent rendez-vous à La Roche-en Ardenne.

Mais vu la situation, l’organisateur a dû revoir ses plans. “Quand on a appris que les gros événements ne pourraient pas avoir lieu avant le mois de septembre, j’avais déjà compris que nous ne pourrions organiser cette nouvelle édition”, explique Laurent Goffinet. “Trois mille participants sur la ligne de départ et à l’arrivée, c’était impossible. Nous avons donc décidé de mettre sur pied un plan B. On permet à tous ceux qui sont des habitués de la Vélomédiane d’y participer mais différemment.”

Le principe est simple. Une inscription individuelle ou d’au maximum 20 coureurs sur la plate-forme, et chaque participant reçoit la trace GPS des deux distances. Une fois que les participants viennent à La Roche, ils se présentent au syndicat d’initiative et reçoivent leur plaque de cadre. “On a voulu offrir un retour à nos partenaires et, grâce au syndicat ou encore à Ardenne Aventures, il y a des cadeaux pour tous les participants”, enchaîne l’organisateur. “Ils partiront ensuite sur le parcours en suivant la trace et en mettant le parcours sur Strava, ce qui me permettra, une fois qu’ils l’ont envoyé, de vérifier si tout a bien été respecté. Je pourrai donc établir un classement comme lors des éditions précédentes.”

Laurent Goffinet a profité de l’occasion pour modifier son parcours en faisant passer les participants dans des endroits moins accessibles à un peloton de 3 000 coureurs ; 35 % du parcours est modifié mais en 2021, la Vélomédiane reviendra à un tracé plus conventionnel. En attendant, l’accès à cette édition quelque peu particulière est ouvert jusqu’au 29 août inclus.