Cyclisme : Top 10 pour Tom Wirtgen en France Luxembourg Vincent Goffinet Une belle performance lors d'une manche de Coupe de France. © D.R.

Trois jours à peine après la fin du Tour du Luxembourg, Tom Wirtgen était sélectionné par l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles pour participer à la manche de la Coupe de France, Paris-Camenbert. Le Tintangeois a eu l’occasion de jouer sa carte personnelle et s’est retrouvé dans un groupe de quinze coureurs qui allait finalement se disputer la victoire au sprint. Et à ce petit jeu, il prenait une belle 10ème place et devenait le meilleur coureur de son équipe. On le retrouvera à partir de 28 septembre prochain au départ du BinckBank Tour.