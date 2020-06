Herbeumont et l’Arden Challenge seront bien au programme d'une fin de saison bien remplie

Le calendrier des courses cycliste en province de Luxembourg vient d’être mis à jour. On n’y retrouve pas la DH Famenne Classic qui a été annulée à cause du programme très serré mis sur pied par l’Union Cycliste Internationale. Mais les amateurs de cyclisme auront tout de même droit à quelques courses intéressantes. On pense, sur le plan international, à Liège-Bastogne-Liège (04/10) mais aussi au Tour de Wallonie qui se terminera du côté d’Erezée lors de la quatrième étape qui se disputera le 19 août.



Mais le calendrier est aussi intéressant que chargé pour les plus jeunes.



Dès le 2 août, les Minimes et Aspirants seront du côté de Chanly pour le Grand Prix Boris Dron. Celui-ci sera suivi par Haut-Fays en Minimes, Aspirants et Cadets dans le cadre du Geo Therm Tour, le 23 août.



Toujours le 23 août, on retrouvera les Amateurs et Masters du côté de Laneuville-Libramont. Enfin, le Geo-Therm Tour pour Cadets U17 fera étape dans la verte province du côté de Soy (20 septembre).



Toujours chez les jeunes, mais à un niveau supérieur, le CC Libramont-Chevigny a confirmé la date de ses traditionnelles courses de côte de Herbeumont le 19 août. Ce rendez-vous, également appelé le Mémorial Henrion, accueillera une fois de plus les meilleurs Cadets et les Juniors du pays.





Enfin, un autre rendez-vous incontournable du calendrier aura lieu en toute fin de saison. Après deux reports, les Amateurs, Masters, Espoirs et Elites sans contrat seront sur la course à étapes de l’Arden Challenge. Si cinq étapes étaient prévues à l’origine, elle reviendra bien au format habituel sur quatre journées entre le 24 et le 27/09.