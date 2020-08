Le CC Libramont-Chevigny se conjugue désormais au féminin. Une douzaine de jeunes filles font partie de ce nouveau projet. Un premier stage a eu lieu du côté d’Houffalize, matérialisant la naissance d’une structure propre au cyclisme féminin au sein du club.

Anthony Huberty, qu’est-ce qui vous a poussé à créer cette section ?

“Nous avons plusieurs filles qui font partie du club, comme Juline Delcommune et Clara Liégeois. Elles participent déjà à des courses de façon régulière. On s’est rendu compte que plusieurs sœurs de nos coureurs prenaient de l’intérêt à suivre les compétitions. Donc, on s’est pris au jeu et on leur a proposé de nous rejoindre pour un stage.”

De quelle façon avez-vous procédé pour regrouper tout ce petit monde ?