Sur la course phare, l’Infinity Confirmed, on a assisté à une passionnante bagarre pour la victoire, entre Cyril Mathieu et Jérôme Quétin, vainqueur il y a douze mois. Celle-ci a finalement tourné à l’avantage de Cyril Mathieu, sur ses traces d’entraînement. Les participants avait rappelons-le à chaque fois une heure pour boucler un circuit de 8,3 km avec 280 m de dénivelé positif. Les survivants se retrouvaient en finale lors d’une cinquième boucle. Une finale au cours de laquelle Cyril Mathieu a exposé le record de 2019 de Jérôme Quétin, en s’imposant en 33’58’’, avec une dizaine de secondes d’avance sur celui-ci. Tim Van Den Broeck complète le podium.Chez les dames, c’est Susanne Lowen qui a remporté la finale, en 47’30’’, devant Colinne Orban, et Laurie Molinghen, 3e, qui avait inauguré le palmarès de l’Infinity Trail.Deux autres formules étaient proposées : un Infinity Confirmed (3 boucles, finale sur la 3e) et un Infinity Start (une seule boucle).Sur le Confirmed, Sampathkumar Subramanian a remporté la finale, devant Philippe Dubois, 2e, et Thibault Bastin. Sandra Haulait s’impose chez les dames, devant, Virginie Deleau et Agnès Lambert, 3e.Alors que sur le Start, la victoire revient à Grégory Gaspard. Yaro Vuegen termine 2e et Vladimir Guinez 3e. Côté féminin, Eloïse Piron monte sur la plus haute marche du podium, devant Anne-Catherine Germain et Cécile Van De Moosdyk, 3e.