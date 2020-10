D2 ACFF: Youssef El Fakhri est le nouveau coach de Durbuy Luxembourg Sébastien Sterpigny Jahir Shehi à peine limogé que la direction dévoile déjà le nom de son successeur. © DR

Deux matchs, deux défaites et voilà le staff de Durbuy qui prend la porte après des mois de travail pour mettre en place une toute nouvelle équipe. Jahir Shehi et tous les autres membres du staff ont donc été remerciés après la défaite concédée face à Hamoir.



Mais le staff était à peine viré que la direction nommait déjà son successeur en la personne de Youssef El Fakhri. Un nom pas inconnu au club puisqu’il faisait partie du staff avant le début de la Coupe de Belgique et sa mise à l’écart par les autres membres du staff.