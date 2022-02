Le règlement de l’ACFF stipule que les joueurs transférés durant le mercato hivernal peuvent disputer les rencontres qui ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Ce qui n’est pas le cas de ce duel entre Oppagne et Jodoigne, puisqu’il avait été remis le samedi 18 décembre à cause du brouillard.L’ACFF a donc logiquement donné gain de cause à Oppagne, qui s’impose 5-0, récupère trois points sur tapis vert et rend à Wanze/Bas-Oha le siège de premier descendant.

Les Coalisés reviennent à un point d’Aywaille, 12e. Une sacrée bouffée d’oxygène pour la bande à Valère Lamy, qui n’a plus gagné sur le terrain depuis le 14 novembre et qui recevra justement Wanze/Bas-Oha ce samedi.Jodoigne n’a cependant pas dit son dernier mot: le club a décidé d’aller en appel.

Les Gaulois ont obtenu gain de cause ce mercredi et ils récupèrent trois points sur tapis vert.Le club nordiste accusait son adversaire d’avoir aligné deux joueurs non-qualifiés, en l’occurrence ses deux transferts du mercato Carlos Uhia et Gilles Scoupreman.