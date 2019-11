Le portier n'est pas prêt d'oublier son match disputé à Aywaille ce week-end





Nommé capitaine d’un navire méchois non à la dérive mais assurément tourmenté depuis le début du championnat - deux victoires en treize matchs -, Gérald Brolet est aussi le sauveur du temple en enchaînant les prestations de haut vol.

Défensivement, il a pris l’habitude de multiplier les arrêts. Élémentaire mon cher Watson. Offensivement, il a pris exemple sur Sinan Bolat et ce but égalisateur (et libérateur) contre l’AZ Alkmaar synonyme pour le Standard de repêchage en Europa League. C’était le 9 décembre 2009.

Le dimanche 24 novembre 2019, le keeper reprend un corner botté par Valentin Thomas et dévié par le revenant Nicolas Day. Le chronomètre indiquait la 93e minute.

"J’ai senti le coup au deuxième poteau", rigole Gérald. "J’étais seul. Le ballon est bien retombé. Je l’ai poussé au fond. C’est mon premier but."

Moins rapide à la course que Bolat, ses coéquipiers, aux anges, l’ont rattrapé. "Très vite même."

Quatorzième et antépénultième au classement, Meix-devant-Virton arrache in extremis un point salvateur à Aywaille (2-2). Assurer le maintien ne sera pas cousu de fil blanc pour autant mais, assurément, cette unité est de nature à démultiplier les ardeurs méchoises. Merci Gérald Brolet.

"Je laisse le soin aux attaquants de marquer. Je peste car nous devions mener par trois buts d’écart au repos." Mené 1-0, Aywaille renversa la vapeur avant de plier lors des extra time et ce scénario improbable. La venue du barragiste Spy (+3) est à négocier du mieux possible.

Les Méchois auront l’avantage de se produire sur le terrain synthétique.

"Il faut jouer notre football. Chacun doit prendre conscience de l’importance de l’enjeu et afficher la motivation requise."

Gérald Brolet est l’exemple à suivre. Et, en sus, s’il se met à inscrire des buts…