Avec 30790 km au compteur en 2020 et 983 heures en selle, Daniel Mertens présente des statistiques n’ayant rien à envier à celles des cadors du peloton mondial.

Mieux, le coureur d’Aye (Marche) a roulé tous les jours, soit 366 sur 366, une moyenne quotidienne de 84,1 km, et 2 heures et 41 minutes. "Je suis pensionné depuis avril, j’avais déjà roulé tous les jours jusque-là, et en octobre, on m’a signalé que c’était toujours le cas", confie cet ancien militaire de carrière, qui a aussi escaladé 290167 m de dénivelé positif, ou plus de 32 fois l’Everest si vous préférez.