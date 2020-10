Originaire de la province de Luxembourg et habitant désormais à Herbe, David Brozak est le nouveau responsable technique de la fédération francophone de volley-ball, dans la foulée d’expériences comme coaches ou directeur sportif. Plusieurs projets tiennent particulièrement à cœur de celui qui a évolué à Bastogne et à Athena avant d’aller tenter l’aventure plus haut comme joueur avec Waremme, Mortroux-Thimister (N2 et N1) et à Bilzen, en division d’honneur. Entretien.

David Brozak, après une carrière de 25 ans en tant que joueur et entraîneur, qu’est-ce qui vous a poussé à postuler pour ce poste de responsable technique ?

"L’envie d’essayer de changer les choses. Quand on estime qu’il y a mieux à faire, plutôt que de se plaindre et de râler, il vaut mieux mettre les mains dans le cambouis...

(...)